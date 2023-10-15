الهدوء الحذر يسيطر على المناطق الحدودية كافة وتحليق طائرات تجسس اسرائيلية

يسيطر في هذه الاثناء الهدوء الحذر على كافة المناطق الحدودية، التي كانت مسرحاً للقصف الاسرائيلي الذي طاول بلدات عيتا الشعب ، راميا ، الضهيرة ، رميش واطراف علما الشعب، يتزامن الهدوء مع استمرار تحليق طائرات التجسس المعادية.

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