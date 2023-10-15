غارة اسرائيلية تستهدف المستشفى الأهلي في غزة بعد تحذيرات إسرائيلية بضرورة إخلائه فورا

افادت قناة "الجزيرة" عن غارة اسرائيلية استهدفت المستشفى الأهلي في غزة بعد تحذيرات إسرائيلية بضرورة إخلائه فوراـ مؤكدة إصابة أحد أقسام المستشفى بأضرار جسيمة إثر القصف.

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