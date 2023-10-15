نقل فتاة مصابة بطلق ناري في صيدا الى مستشفى حمود

أسعف عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، فتاة مصابة بطلق ناري في الصدر، تدعى ز.ك. من مواليد 1998 من مدينة صيدا. وتم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى حمود الجامعي في المدينة لمتابعة علاجها واستقرار حالتها الصحية .
وحضرت على اثرها عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.
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