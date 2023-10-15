شخصيات عزت بالاعلامية الراحلة جيزيل خوري

اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان الى ان "جيزيل خوري كانت صديقة وفيّة، ودائمًا دائمًا مع الحقّ. لا أنسى كيف من دون أيّ علاقة سياسيّة سابقة، انبرت عند حلّ حزب "القوات اللبنانية" وحين اعتقالي لتدافع عن الحقّ والحقيقة. لقد كانت سياديّة وحرّة بامتياز ، قادتها حرّيتها وسيّادتها الى توأم مماثل جرى اغتياله للأسباب ذاتها، فدفعت غاليًا ثمن مبادئها وقناعاتها".

واضاف :"جيزيل لقد عانيتِ كثيرًا من عدم تحقيق أهداف القضيّة التي من أجلها ناضلتِ واغتيل سمير قصير، ولكن أعدُك أن القضيّة مستمرّة وستحقِّق أهدافها عاجلاً أم آجلاً".

من جهته، لفت رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة الى ان "لبنان والجسم الإعلامي العربي فقدا بغياب الإعلامية الصديقة العزيزة جيزيل خوري اسما زرع حضورا راقيا ومتميزا وتجربة إنسانية وسياسية مؤثرة ، تركت اثارها وبصمتها في لبنان والوطن العربي".

وتابع :"غياب جيزيل بهذه اللحظة لهو خبر محزن جدا لما تميزت به هذه الإعلامية الراقية من حس انساني وحضاري ورقي في الأداء والمقاربة الفكرية والإنسانية والوطنية".

وكتب النائب زياد الحواط :"غادرتنا الصديقة جيزيل بعد مسيرة إعلامية غنية تميّزت بالشجاعة والدفاع عن الحق والحريات.

الرحمة لروحها وأحرّ التعازي لعائلتها وأصدقائها".