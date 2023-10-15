شيا زارت اللواء ابراهيم لبحث التطورات العسكرية في لبنان وغزة

استقبل المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت السفيرة الاميركية دورثي شيا، وعرضا تصاعد التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية كذلك الاعمال العسكرية بين اسرائيل وقطاع غزة.

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