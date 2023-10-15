«قد نتدخل في الحرب».. إيران توجه رسالة تحذيرية إلى إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، أن إيران وجه رسالة تحذيرية إلى إسرائيل عبر الأمم المتحدة من أنها "ستتدخل في حالة استمرار العملية العسكرية في غزة".

ونقل الموقع عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن بلاده لديها خطوط حمراء، موضحا أنه في حالة استمرار العملية العسكرية، وخاصة شن هجوم بري على غزة، فإنها ستتدخل.

وكان "عبداللهيان" قد التقى مساء السبت، زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قال "عبداللهيان": "اليوم هناك فرصة للحل السياسي، وغدا سيكون قد فات الأوان".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تريد أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية، وتريد المساعدة في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وبعد وصوله مطار بيروت في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن كل الاحتمالات واردة في المنطقة مع استمرار جرائم الحرب في غزة.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كان قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأنه "لا دليل لدى بلاده على ضلوع إيران في الهجمات المباغتة والواسعة النطاق التي شنّتها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الجاري على إسرائيل.

وأشار "أوستن" إلى أن إيران تدعم منذ سنوات حماس التي أطلقت هجمات منسقة برا وبحرا وجوا على إسرائيل.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات صحفية، إلى أنه "في هذه الحالة بالتحديد، ليس لدينا أيّ دليل على ضلوع مباشر في التخطيط لهذا الهجوم أو تنفيذه".

كما خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى التقييم نفسه، لكنّها أشارت إلى أن هذه المعطيات قد تتغيّر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في تصريح للصحفيين، إن "خبرتنا في هذه الأمور تفيد بأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية في هذا الشأن".

وتابع "ميلر": "سننظر في معلومات استخبارية إضافية في الأيام والأسابيع المقبلة" لمعرفة "ما إذا كان لدى البعض في النظام الإيراني صورة أوضح" عن العمليات المقررة أو "ساهموا في جوانب التخطيط".