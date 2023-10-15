«معبر رفح مفتوح من الجانب المصري».. وزير الخارجية: مصر لم تتلق التصريحات اللازمة لإدخال المساعدات لـ غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن السلطات المصرية لم تتلقَ حتى الآن التصريحات اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال شكري، في خلال مداخلة هاتفية مع شبكة "سي إن إن"، إن معبر رفح مفتوح رسميا من الجانب المصري، متابعا: "المعبر مفتوح طوال الوقت، ولكن المشكلة أنه يتعرض للقصف الجوي، وبالتالي فإن الطرق في جانب غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة"، وفقا لموقع "القاهرة 24".

وأضاف وزير الخارجية: "لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات لتخفيف الضغوط."

وفي السياق ذاته، قال "شكري" إنه لا يكفي مجرد الدعم للقضية الفلسطينية في وجود دول وسياسات، بل يجب اتخاذ إجراءات من شأنها وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية أن المجتمع الدولي يجب أن يواجه إخفاقه على مدى النصف قرن الماضية، مشيرًا إلى أن الوضع في فلسطين لا يتماشى مع حقوق الإنسان التي تعتبر من ركائز الشركاء الدوليين.