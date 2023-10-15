شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يشيد بقواته ويشرح آلية انهيار الهجوم الأوكراني المضاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر إلى قيادة القوات المسلحة الروسية وجنود الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة على شجاعتهم وبطولاتهم.

وقال بوتين في مقابلة مع برنامج «موسكو، الكرملين،»: «أريد أن أشكر القوات المسلحة، وقيادة القوات المسلحة، ولكن قبل كل شيء أشكر مقاتلينا في الخطوط الأمامية، على شجاعتهم وبطولاتهم».

وذكر الرئيس الروسي أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها على طول منطقة خط التماس بأكملها تقريبًا، وهذا يشمل الدفاع النشط مع تحسين موقعها في مناطق معينة.

وأوضح «ما يحدث الآن طوال فترة الاشتباك يسمى «الدفاع النشط»، وتقوم قواتنا بتحسين مواقعها في كل هذه المساحة تقريبًا، التي تعد مساحة كبيرة جدًا، وهذا ينطبق على محاور كوبيانسك وزابوروجيا وأفدييفكا».

وأشار بوتين إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا فشل تماماً، لكن في مناطق معينة من القتال، تستعد كييف لعمليات هجومية نشطة جديدة، وهو ما تتفاعل معه روسيا وفقاً للمعطيات.

وقال «بالنسبة للهجوم المضاد، الذي يُزعم أنه متوقف، فقد فشل تماماً، نحن نعلم أنه في مناطق معينة من القتال، يقوم الجانب الآخر بالتحضير لعمليات هجومية نشطة جديدة، نحن نرى هذا، ونعلمه، ونحن أيضاً سنرد عليه وفقاً لذلك».

وأعلن بوتين، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه منذ بداية يونيو/حزيران وحده، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص وأكثر من 550 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة، خلال الهجوم المضاد.

وقال في الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للحوار: «الآن، منذ بداية الهجوم المضاد، هذه هي أحدث البيانات، منذ 4 يونيو وحده، فقدت الوحدات الأوكرانية بالفعل أكثر من 90 ألف شخص، هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات».