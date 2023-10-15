شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث منذ بدء التصعيد.. إسرائيل تعلن قتل قيادي في حركة حماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

أكد الجيش الإسرائيلي الأحد، قتل قيادي في حماس كان مسؤولاً عن إحدى الهجمات خلال الهجوم المباغت الذي شنته الحركة على مناطق محيط غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأعلنت إسرائيل مقتل بلال القدرة وهو القيادي الثالث في حماس الذي تعلن إسرائيل مقتله منذ أن بدأت قصف قطاع غزة في عملية السيوف الحديدية والتي تقول إنها رداً على هجمات «طوفان الأقصى».

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قتل القدرة السبت في قصف إسرائيلي على خانيونس، مشيراً إلى أنه كان مسؤولاً عن عملية تجمع «نيريم»، وهي واحدة من عشرات العمليات التي نفذتها عناصر حماس التي عبرت الحدود.

وقُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ بدء العملية التي شكّلت صدمة للإسرائيليين، واحتجز خلال العملية قرابة 150 شخصاً، قالت السلطات الإسرائيلية إنه تم تحديد هوية 120 منهم، وإنها عثرت على جثث بعضهم خلال عمليات توغل في قطاع غزة.

من جهتها، ذكرت حركة حماس أن 22 من الرهائن لديها قتلوا في قصف إسرائيلي.

كما قتل أكثر من 2300 شخص، بينهم أكثر من 700 طفل في قطاع غزة، وجرح أكثر من 9000، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف ليل السبت، «أكثر من 100 هدف عسكري في حي الزيتون ومدينة خانيونس وغرب جباليا» في قطاع غزة.