شكرا لقرائتكم خبر عن بقاذفات الصواريخ.. أسطول البحر الأسود الروسي يجري مناورات في «القرم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، المعين من روسيا، أن أسطول البحر الأسود الروسي يجري تدريبات بحرية باستخدام قاذفات الصواريخ قبالة سواحل المدينة.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف اليوم الأحد على تطبيق تيليغرام: «كل شيء هادئ في المدينة».

ويشن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، ومقره الرئيسي في سيفاستوبول، العديد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا.

وتخضع القرم لسيطرة موسكو، منذ 2014 حين ضمت روسيا الجزيرة المطلة على البحر الأسود، قبل ثمانية أعوام من اندلاع حربها الشاملة مع أوكرانيا.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة القرم للطرفين الروسي والأوكراني، فقد أصبحت قبلة الهجمات الأوكرانية الأشهر القليلة الماضية.

وتبلغ مساحة القرم 27 ألف كيلومتر مربع، ويعد موقعها متميزاً، إذ يمتد عبر البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش، وتمتلك مدخلاً نحو مضيقي البوسفور والدردنيل مروراً ببحري مرمرة وإيجة، وصولاً إلى البحر المتوسط.

كما تشكّل شبه جزيرة القرم أهمية استراتيجية بالنسبة إلى روسيا، إذ تعد بوابتها الوحيدة للمياه الدافئة على البحر الأسود.

وتسمح موانئها للأسطول الحربي الروسي بتعزيز مكانته وقدراته العسكرية في قلب البحر الأسود، كما يسمح موقعها للصواريخ الروسية بتغطية الجزء الشرقي من أوروبا كاملاً.