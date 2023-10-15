انت الان تتابع خبر اكتشاف مضادات لكورونا في مادة بحرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكتشف علماء الكيمياء في جامعة الأورال الفيدرالية ومعهد التخليق العضوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية مواد في الطحالب الحمراء Laurencia يمكنها إيقاف تكاثر فيروسSARS-CoV-2 ، ويمكن أن تصبح هذه المواد أساسا لتطوير دواء جديد ضد فيروس " كورونا ". تحدثت عن ذلك صحيفة GAZETA.RU الإلكترونية الروسية، نقلا عن العلماء في جامعة الأورال الروسية.وقال الباحث في الجامعة غريغوري زيريانوف إن " مجمع RDRP في فيروس "كوفيد" يتكون من ثلاثة بروتينات، وقمنا بتحليل 300 رابطة من الطحالب الحمراء من أجل تحديد النشاط المتعلق ببروتينات فيروس SARS-COV-2.

يذكر أن طحالب "لورنسيا" تنتمي إلى فصيلة Rhodomelaceae التي تعتبر من أكبر عائلات الطحالب الحمراء البحرية. وغالبا ما يتم استخدامها كغذاء (على سبيل المثال من قبل سكان جزر هاواي) وكدواء في الطب الشعبي وكسماد. وأظهرت الدراسات الحديثة أن "لورينسيا" هي مصدر غني بالمركبات النشطة بيولوجيا والتي لها نشاط مضاد للفيروسات.

أجرى العلماء عملية المعالجة الجزيئية لـ300 مكوّن نشط بيولوجيا من الطحالب الحمراء فاكتشفوا سبعة مركبات ذات النشاط المطلوب.

واختبر الباحثون المركبات المختارة للتأكد من أنها لا تلحق أضرارا بجسم الإنسان. ونتيجة لذلك، تم اختيار سبعة مركبات أدرجت على القائمة المختصرة لتخضع لمزيد من الاختبارات.

وقال زيريانوف:" بالطبع، من السابق لأوانه الحديث عن استخدام الأدوية المعتمدة على الطحالب لعلاج فيروس "كورونا"، لكن بشكل عام، نعتقد أن هذا أساس جيد لمواصلة الأبحاث التجريبية في هذا الاتجاه"

