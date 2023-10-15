انت الان تتابع خبر بابل تعلن إزالة 80% من بحيرات الأسماك المتجاوزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير صيانة مشاريع الري والبزل في المحافظة رائد عبد الهادي، إنَّ اللجان المشكلة من قبل المديرية قامت بتكثيف جهودها لمعالجة الشح المائي خلال موسم الصيف، اذ قامت ملاكات دائرة المصب العام بتطهير وتنظيف الجداول والمبازل وإزالة 320 بحيرة أسماك متجاوزة، بغية السيطرة على الحصص المائية ورفد المحافظات الجنوبية بكميات مياه إضافية، مشيراً إلى إنجاز 80 % من الخطة الموضوعة بالاتفاق مع مديرية الموارد المائية في بابل، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأوضح أنَّ المساحة التي تم رفع التجاوزات عنها خلال الأربعة أشهر الماضية والتي هي عبارة عن جداول ومبازل وأنهر في عموم المحافظة، بلغت 1600 كيلو متر بشكل طولي، إضافة إلى تنظيف جميع الجداول من نبات الشمبلان وبكميات تجاوزت الـ 1000 كلم طولاً لتأمين وصول المياه إلى ذنائب الجداول وتشغيل كافة محطات الإسالة الواقعة على طولها، فضلاً عن تنظيفها من الترسبات الطينية بواسطة الحفارات السلكية وحفارات الذراع الطويلة بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%.