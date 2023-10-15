انت الان تتابع خبر برئاسة السوداني.. تفاصيل اجتماع حكومي لمتابعة الإصلاحات الإدارية للمنافذ الحدودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة ملف المنافذ الحدودية، والإصلاحات الإدارية التي يجري تنفيذها فيها".

وتناول الاجتماع "أبرز التحديات والعقبات التي تحول دون النهوض بواقع هذا القطاع المهم، وذلك بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من مستشاري مكتب رئيس مجلس الوزراء والمدير العام للهيأة العامة للضرائب".



واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على "تقرير مفصّل عن عمل المنافذ الحدودية وخططها ومسارات تطويرها، وجهودها في مكافحة الفساد عبر الكشف عن عدد من عمليات التلاعب والتزوير، فضلاً عن الإجراءات الإدارية المتخذة التي تُسهم في تطوير الخدمات المقدمة".