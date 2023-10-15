اخبار العالم

البابا فرنسيس يوجه دعوة بشأن المحاصرين في غزة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البابا فرنسيس يوجه دعوة بشأن المحاصرين في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البابا في موعظته الأسبوعية للحشود في ساحة القديس بطرس يوم الأحد: "أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع".

وأضاف: "يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة".


وكان البابا فرنسيس قد قال الأسبوع الماضي: "أصلي من أجل تلك العائلات التي شهدت تحول يوم عيد إلى يوم حداد، وأطالب بإطلاق سراح الرهائن على الفور".

وفي إشارة إلى رد إسرائيل على حماس قال البابا فرنسيس: "من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق جداً من الحصار المطبق الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضاً العديد من الضحايا الأبرياء".

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا