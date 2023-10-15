شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب": إسرائيل تمارس انتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما شاهدناه على مدار الأسبوع الماضى من سلسلة من العنف الإسرائيلى تجاه أشقائنا من الشعب الفلسطينى فى غزة، وما يحدث اليوم على مدار أسبوع من انتهاكات صارخة فى حق المدنيين العزل، هو أمرفوض جملة وتفصيلا، موضحا أن قطع الخدمات عن قطاع غزة من كهرباء وغيرها يجعل العيش مستحيلا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لماذا يصمت الغرب ويحاول قمع التظاهرات التى تطالب بحقوق الفلسطينين، مضيفا:"أين المجتمع الدولى والمتشدقين بحقوق الانسان وأين ميثاق الامم المتحدة وأين أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأين أحكام اتفاقية جنيف كل ذلك يدعونا للتساؤل عن الموقف المتخاذل للمجتمع الدولى.