شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: تحية للقيادة السياسية على موقفها من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التحية لما وصفه بصمود الشعب الفلسطينى، كما وجه التحية للقضية الفلسطينية التى فى قلب كل مواطن مصرى وتحية لكل شهيد على الأراضى الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

أضاف درويش:"عرفنا المخطط الواضح لتحطيم الجيوش العربية، وهنا نوجه تحية للرئيس السيسى لما كان منه من تحرك لدعم وتقوية الجيش المصرى فى الوقت الذى كان يتساءل البعض لما نقوى جيشنا".

وتابع:" لا إملاءات ولا مخططات ولا تهجير للشعب الفلسطينى لا ولا ألف لا لمسألة التهجير ونحيى الموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية، وتعظيم سلام للقيادة المصرية التى تقول إن القضية الفلسطينية فى قلب كل مواطن مصر".

كما ثمن درويش قرار مصر بوقف خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح حتى تصل المساعدات المصرية إلى أهالينا فى فلسطين.