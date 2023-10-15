شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مدرسى وطلاب مدارس إيليت الدولية يحضر جلسة "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وفد من مدرسي وطلاب مدارس إيليت الدولية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "فى إطار دور المجلس بنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب وخاصة بين طلاب الجامعات والمدارس، يحضر معنا في جلسة اليوم بعض من مدرسى مدرسة إيليت الدولية وبعض الطلاب، ونرحب بهم".

جدير بالذكر أنه أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن القضيةَ الفلسطينيةَ كانتْ وما زالتْ قضيةَ مصر، فلمْ ولنْ تألوَ يومًا الدولةُ المصريةُ جهدًا في دعمها منذُ أيامِها الأُوَل، وإنَ كفاحَ الشعبِ الفلسطينيِ في مواجهةِ قواتِ الاحتلالِ هوَ حقٌ مشروعٌ كفلتهُ أحكامُ القانونِ الدولي مؤكدا على انه لا تهاونَ ولا تفريطَ في أمنِ مصرَ القوميِّ تحت أي ظرف، فحدودُ مصرَ الشرقيةُ خطٌ أحمر.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، وقال رئيس مجلس النواب: "إنَّ مِنْ فتنِ هذا الزمانِ تسميةَ الأشياءِ بغيرِ مُسمياتها، وقلبَ الحقِ باطلٍ والباطلِ حق، فعلى مدارِ الأيامِ الماضيةِ، وتحديدًا منذُ صبيحةِ يومِ السبتِ الموافقِ السابعِ منْ أكتوبر الجاري، وحتى الساعاتِ الأولى منْ يومنا هذا، ومجلسُ النوابِ يتابعُ عنْ كثَبٍ الأحداثَ الجاريةَ في فلسطينَ الشقيقةِ، بقلوبٍ يعتصرها الحزنُ وعقولٍ واعيةٍ للخطرِ الدامي الذي قدْ تتعرضُ لهُ المنطقةُ بأكملها".