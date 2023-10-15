شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب" يوجه التحية للرئيس السيسي بشأن تحركات مصر إزاء أحداث غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لا يتغير أبدا ويتمثل فى دعم القضية، مثمنا موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقوم به من تحركات إزاء القضية وأحداث غزة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي استهلت أعمالها بإلقاء رئيس المجلس بيانا هاما حول الدعم المصري للقضية الفلسطينية.

وأضاف "القصبي"، ما شاهدناه من تصعيد في غزة نتيجة حتمية لكل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال وحصار وجرائم وحرب موثقة وتجاهل تام من إسرائيل"، مطالبا إسرائيل بالتوقف عن سياسية العقاب الجماعي وقتل المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء والتوقف عن سياسة التهجير الذي تتعرض له مع القواعد الإنسانية، معلنا أيضا رفضه عن تصفية القضية الفلسطينية عن طريق التهجير".

وطالب أيضا المجتمع الدولي بأن لا يكيل بمكيالين وأن تصل المساعدات للشعب الفلسطيني، مضيفا :" سياسية الاحتلال لن تؤدي يوما إلى الاستقرار والسلام في المنطقة مهما طال الزمان كما أن دولة الظلم ساعة.