شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو هميلة ممثلا لبرلمانية "الشعب الجمهورى".. وبهاء شلبى لـ"حماة الوطن" تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد أخطره رئيس حزب الشعب الجمهورى باختيار النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

أضاف جبالى، أن رئيس حزب حماة الوطن أخطره باختيار النائب أحمد بهاء شلبى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، كذلك أخطره رئيس حزب النور باختيار النائب أحمد خليل خير الله ممثلا لحزب النور أمام مجلس النواب.