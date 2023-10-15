شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": الاحتلال الإسرائيلى يرتكب جريمة ضد البشرية وسط صمت دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأحداث التي تشهدها فلسطين من عدوان إسرئيلي غاشم على غزة، جريمة ضد البشرية فى ظل دعم دولى من الدول المفروض أنها راعية للسلام أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية التى تنادي بحقوق الإنسان والحريات، متابعا: "أمريكا ترسل حاملة طائرات إلى إسرائيل هل هى فى حاجة إلى ذلك، والقنابل التي ألقيت على الشعب الفلسطيني الأعزل خلال أسبوع ما يوازي 4 آلاف طن".

وثمن "العوضي"، الجهود المصرية التي تقوم به الدولة المصرية وهى قدمت تضحيات عديدة من أجل القضية الفسلطينية، وقدمت العديد من الشهداء في حرب أكتوبر، والجهود التي قدمت فى الأحداث فى أعوام 2008 و2021 و2022 ولكن ما يتعرض له الشعب الفسلطينيى الآن جريمة ضد الإنسانية وإجبارهم على الهجرة لدول أخرى وهو أمر مرفوض والقيادة السياسية عبرت عن رفضها وأنه يتعارض مع الأمن القومي المصرى، إذا كانت إسرائيل تريد السلام لابد أن تقوم بتفعيل اتفاق أوسلو وتنفذ الحلول المطروحة للقضية، لكن إسرائيل لا تريد السلام وتريد أن تقضى على الشعب الفلسطينى بتهجيره إلى الدول المحاورةن وتعلم جيدا ما حدث فى أكتوبر 1973 وما قام به الجيش المصرى العظيم من تحطيم خط بارليف.

من جانبه، قال النائب مجدي ملك: "القضية أكبر من كل الشعارات حينما تتعلق قضية بالأمن القومي العربي وشعب فلسطين، شعب يهجر، فالأمر خطير وجهود من كافة الدول العربية الساكت منها الميت والحى، وأمن مصر القومي فى خطر شديد ويحتاج إلى تضافر كل الشعب المصرى خلف القيادة السياسية لنؤكد ثقتنا فى القيادة السياسية وفى قواتنا المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصرى، وهذا لن يحدث إلا بتكاتف الشعب المصرى لحمة واحدة خلف القضية الأم".

وتابع: "المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، منظمات دولية لا تقف على الحياد، تتغنى بحقوق الإنسان والحريات، شاهدنا مناظر تقشعر لها الأبدان، مشهد مهين للبشرية جمعاء وليست لفلسطين والعرب فقط، الموقف خطير يحتاج منا أن نتلاحم ونكون شعب واحد، نرى استفزازات العدو الصهيوني المحتل وهو ينتهك حرمات المسجد الأقصى الشريف وينتهك البشرية، وهنا أناشد ضمير العالم الغائب الأمم المتحدة أين أنتم أين دوركم فى الحفاظ على البشرية وفى العمق منها الشعب الفلسطينى".

واختتم "ملك"، كلمته، قائلا: "أوجه التحية إلى شعب مصر وجيشها وقيادتها على الموقف القومي العرب الذى تتخذه الدولة المصرية الرائدة".

وفى ختام كلمات النواب بخصوص القضية الفسلطينية، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "عبرت كلماتكم وبحق عما يجيش بصدور الشعب المصرى عما يدور فى الأراضى الفلسطينية".