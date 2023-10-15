"محمد بن سلمان" لبلينكن: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، إن بلاده ترفض استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأكد بن سلمان، أن المملكة تسعى "لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".



وشدد ولي العهد السعودي ـ حسب الوكالة ـ على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.



ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الكيان الصهيوني، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

