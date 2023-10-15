بعد إعلان مجلس الوزراء.. هل انخفضت الأسعار في سوهاج - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

عرضت الصفحة الرسمية ل"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا بعنوان (بعد إعلان مجلس الوزراء خفض أسعار 7 سلع.. جولة داخل "معرض سوهاج").

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين للشراء من السلع والأصناف المعروضة للبيع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق الحرة بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.

وتفقد المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا المعرض الذى أقيم بميدان زمزم بوسط المدينة؛ لبيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم العمل على إنشاء عدد من المعارض بمختلف أنحاء مدينة طهطا؛ لتخفيض الأسعار للمواطنين؛ تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 %، وهى سلع السكر و الزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من السبت الماضي.