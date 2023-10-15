شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار: مصر تدير الملف الفلسطينى بحنكة وقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية الرامية لإرساء السلام بالمنطقة والحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة.

وقال الحزب إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الأمن القومي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، يعكس يقظة وقوة مصر للحفاظ علي أمنها واستقرارها بل ومساندة حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني.

وأضاف المصريين الأحرار، أن مصر تدير الملف بحنكة وقوة وموقفها واضح حيال الأحداث الجارية، ولا سيما بأن مجلس الأمن والقيادة السياسية جدد كالعادة التأكيد أن الأمن القومي خط أحمر ولا مجال للتهاون في حمايته، وتجديده الاعتراض القاطع لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار باعتباره كيان سياسي مصري وموقفه جزءًا لا يتجزأ من الدولة المصرية تأييده الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة للحفاظ علي مقدرات مصر وحقوقها وأمنها القومي دونه الرقاب.

وشدد الحزب علي أن الشعب والقيادة التي استردت كل ذرة رمل من أرض مصر وحافظت على مقدرات الوطن وأسست ركائز الجمهورية الجديدة علي استعداد للدفاع مجدداً عن كل شبر مروي بدماء شهدائنا.