شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: شباب مصر أبناء القضية الفلسطينية وأكبر داعمين لها.. وعاشت فلسطين حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء بمجلس النواب، أن شباب المصري ليسوا فقط متضامين مع القضية الفلسطينية بل هم أبناء القضية وأكبر داعمين لها، مثمنين موقف الدولة المصرية إزاء الأحداث في غزة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي استهلت أعمالها بإلقاء رئيس المجلس بيانا هاما حول الدعم المصري للقضية الفلسطينية.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النواب، إن هناك من تصور أن القضية الفلسطينية "ماتت"، لكن هذه الأمة لن تموت ومن يقول ذلك يعلن موته هو، ونحن أمة لا تهاب الموت".

وأشار إلي أن شباب مصر أعلنوا التضامن مع القضية الفلسطينية لأنهم أبناء القضية، مضيفا:" كما كنا سندفع أموالا لكشف أضحوكة أسطورة عالم حقوق الإنسان".

ووجه رسالة إلي الشعب الفلسطيني:" أهالنا في غزة نقول لكم نحن معاكم"، مشيرا إلي أن إسرائيل تقوم بقلب الحقائق.

فيما قال النائب هاني خضر: الاتحاد الأوروبي يتكلم عن حقوق الإنسان فأين هو من غزة، موجها رسالة إلي جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "كفاية بطولات واهية وقضيتنا أن فلسطين عربية".

فيما قال النائب أيمن أبو العلا:" ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لمذبحة الأطفال والنساء ومحرقة جماعية، والمجتمع الدولي يسمع لطرف آخر"، مشيرا إلي أن هناك أجيال في فلسطين لا تري إلا الاحتلال".