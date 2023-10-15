شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب: جهود مصرية حثيثة لدخول المساعدات لغزة ووقف العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى بيان أصدره اليوم، أن مصر سبق أن أكدت مرارا بأن انسداد الأفق السياسي للوصول لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني الذى يرزخ تحت الاحتلال منذ 75 عاما لن يحقق السلام والأمن بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى، وسيؤدى لحالة من عدم الاستقرار فى المنطقة والعالم.

وأشار إلي أن مصر لم تألوا جهدا فى التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التصرفات الإسرائيلية الأحادية الجانب والإستباقية وفى مقدمتها المحاولات الممنهجة لتهويد القدس، والتى تعد أحد أهم قضايا الحل النهائى وفقا لكافة لمقررات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام وفى مقدمتها مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام.

وشدد درويش على أن صوت مصر ينطلق من رؤية ثاقبة وحكيمة لتلك القضية تمثل صوت السلام والعقل والمسؤولية المصرية كركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم مفادها أن تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش لن يتحقق إلا عبر تفعيل حل الدولتين فاستمرار الأوضاع على ما هى عليه لم يحقق إلا أمناً هشا أدى لانفلات الأوضاع الأمنية التي الحقت الضرر للمعتدى والمعتدى عليه على السواء .

وأكد كريم درويش إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تثمن ما عبرت عنه القيادة السياسية بشكل حاسم من رفض لتصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة إجبار الفلسطينيين على التهجير خارج أراضيهم ومحاولة المساس بالسيادة المصرية على الذى يعد خطاً أحمر .

واختتم رئيس خارجية النواب، بيانه قائلا إن مصر بقيادتها الحكيمة دوما ما تعلن استعدادها للعمل مع شركاء السلام والقوى الدولية المعنية لدخول المساعدات الإنسانية والتواصل للتهدئة بين الجانبين وصولا لوقف العدوان الإسرائيلى، مشدداً على ان الدول التي تدعى أنها الحارس على حقوق الإنسان والديموقراطية فى العالم باتت فى اختبار جلى بانحيازها لحقوق الإنسان للمعتدين دون الطرف المعتدى عليه.