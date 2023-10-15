شكرا لقرائتكم خبر عن النواب عن زيادة علاوة الغلاء: "الرئيس السيسي رجل أمين على بلده ويقدر ظروف البسطاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، إشادة برلمانية بمشروع قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يأتي ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النواب، أن تدخل القيادة السياسية السريع بإصدار حزمة من القرارات لدعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وتخفيف العبء عن كاهلهم بتطبيق مزايا مالية جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، تأكيدا علي تقديره لظروف الاهالي من البسطاء.

وفي هذا الصدد، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التشريعات المُقدمة إنما هي ترجمة لقرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الحزمة الرابعة، وتؤكد مدى استشعار الرئيس بمعاناة المواطنين والظروف الصعبة نتيجة التداعيات العالمية التي تمس جميع دول العالم.

وأشار "سالم" إلي زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام الجاري، بما يؤكد مدي استشعار الرئيس بالمواطن، الذي لا يدعم المواطنين بكافة الصور.

من جانبه أكد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن مشروعات القوانين المعروضة التي تأتي ضمن حزمة القرارات الهامة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال زيارته إلي محافظة بني سويف سبتمبر الماضي، تؤكد أننا أمام رجل أمين علي بلدة يقدر ظروف أهالينا من البسطاء.

وقال المير، إن الرئيس السيسي يسعي إلي تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير الحياة الكريمة لجموع المواطنين، وبناء الدولة المصرية الحديثة علي كافة المستويات دون التوقف عن إعمار الوطن.

وفي السياق ذاته، وجه النائب خالد أبو نحول، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الانسان، المهموم بالمواطن البسيط، وكذا موقفه الداعم للقضية الفلسطينية المعبر عن الشعب المصري أجمع، كما ثمنت النائبة أمل زكريا، التشريعات وموجهة الشكر للقيادة السياسية علي الدعم المستمر للمواطن. وأعربت البرلمانية عن أملها بتوجيه دعم أكبر لأصحاب المعاشات.

وأثنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي قوانين زيادة العلاوات الاستثنائية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن الموافقة علي أي قرار من شأنه دعم الحياة الكريمة للمواطنين، بقولها : "مؤشر الأرض الأصدق دائما .. وصوت المواطن هو الاصدق".