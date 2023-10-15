نواب يرفضون تصفية قضية فلسطين.. ويؤكدون: ما يحدث فى غزة مجزرة ضد الإنسانية

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رفض النواب تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن ما يحدث في غزة هو مجزرة ضد الإنسانية من جانب إسرائيل، مثمنين موقف الدولة المصرية.

وقال النائب أحمد جراد، إن قلب القاهرة ينبض فلسطين، مشيرا إلي أن هناك ارتفع وتزايد بشكل لحظي لسقوط شهداء في فلسطين وارتفاع للمصابين، مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين مجزرة وسط صمت من جانب المجتمع الدولي.

وأكد أن عمر القضية ما تحل بهذا الأمر، وأن محاولات التهجير لن يحل القضية مطلقا.

بدوره قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، ما يحدث هو اعتداء غاشم من جانب الكيان الصهيوني المحتل ونحن أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدولية كما أن ما يحدث هو إبادة إنسانية، متسائلا: لماذا يصمت المجتمع الدولي لما يتعرض له الشعب الفلسطينى من أبشع صور التعذيب".

وأكد أن المقاومة الفلسطينية هي دفاع عن النفس ضد القوة الغاشمة، رافضا فكرة تصفية القضية الفلسطينية وإدخال مصر طرف في القضية".

وقال: "علي المجتمع الدولي التدخل بسرعة وفتح ممرات آمنة، كما طالب تدخل الأمم المتحدة لإقامة السلام المنشود"، مشيدا بموقف القيادة المصرية"، مضيفا: "كل الدعم للمقاومة الفلسطينية".

ومن جانبه وجه النائب سليمان وهدان، التحية للشهداء والمصابين مطالبا بإيقاف الحرب العنصرية ضد الفلسطينيين العزل في غزة، مضيفا: "أوجه كلمتي للعالم إلي محبي السلام وإلي الإنسانية بأن ما يحدث في فلسطين انتهاك كامل لحقوق الإنسان وغياب لكل المعايير الإنسانية".

وحي موقف الرئيس السيسي برفض دخول الأجانب والأمريكان إلي معبر رفح قبل السماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشددا نرفض المخطط الصهيوني بحل القضية الفلسطينية علي أرض مصر بل بالعودة إلي ما قبل حدود 67 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار إلي أنه يتعجب من موقف البرلمان الدولي والمنظمات الدولية، مطالبا أن يصحوا من الغيبوبة لان هناك أطفال تقتل وجرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.