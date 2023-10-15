شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 8 اتفاقيات إلى اللجان المختصة لمناقشتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والشئون العربية والدفاع والشئون الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

كما أحال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية بالماوفقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الإفريقية ولجنة الشئون الاقتصادية.

وأحال قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من كل من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والاقتصادية والخطة والموازنة.

وفى نفس السياق أحال قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق) إلى لجنة مشتركة من كل من لجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية

كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023، إلى لجنة مشتركة من كل من لجان الزراعة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية .

كما أحال مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من من لجان النقل والمواصلات والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.

كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والسياحة والطيران المدنى.