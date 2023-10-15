شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: المناخ السياسى الحالى يتمتع بالديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، ومنسق عام حملة المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب المهندس حازم عمر، إن الحملة ستعرض غدا الإثنين في مؤتمر صحفي وإعلامي للمرشح الرئاسي للحزب، البرنامج الانتخابي، عقب تسليمه أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، الجمعة الماضية، بحصوله على 46 تزكية من نواب البرلمان، و68 ألفا و71 نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري.

وأوضح أبو هميلة، أن المناخ السياسي المصري حاليا يتمتع بالديمقراطية والاستقرار السياسي، ونحن لسنا في صدام مع أحد من المرشحين المحتملين للرئاسة، ونسير بخطى ثابتة منضبطين وملتزمين في حب الوطن، موضحا أن ترشح عمر للرئاسة هو حبا في العطاء للوطن الحبيب مصر وللشعب المصري، مضيفا أن ترشح عمر ليس عشوائيا لكن جاء بعد دراسة وافية كما أن الحزب لدية استراتيجية يعمل عليها منذ عام 2016 بالدفع بمرشح رئاسي خلال عشر سنوات .

وأكد أن مشهد التقدم بأوراق الترشح، يكشف عما يملكه الحزب من قاعدة جماهيرية كبيرة في كافة محافظات مصر، موضحا أنه له مقرات في كافة المدن والمراكز بكافة محافظات الجمهورية، وتامتفاعلة مع الشارع والمواطن المصري وتقدم العديد من الفعاليات وهناك تواصل دائم مع المواطنين.