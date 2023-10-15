شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن تثمن قرارات مجلس الأمن القومى.. وتؤكد دعمها للرئيس السيسي والقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت حملة مواطن لدعم مصر، القرارات التي صدرت اليوم، بعد إنتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقادة الأمنيين، فيما يخص تطورات الأحداث الإقليمية والهجوم على قطاع عزة، ودعوات الكيان الصهيوني بالتهجير إلى سيناء.

وأكدت الحملة في بيان لها، دعمها الكامل للقرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي، للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مشيرة إلى الوقوف إلى جانب القوات المسلحة وقادتها وخلف القيادة السياسية في أي قرار يتم اتخاذه، للتصدي للمخطط الصهيوني القديم الجديد الساعي للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء الحبيبة، من أجل تحقيق نبوءتهم.

وأضاف البيان، أن مصر شعبا وقيادة لن يقبلوا مثل هذه المخططات وسيكونوا على قلب رجل واحد للدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الفلسطيني حتى ينال حقه المسلوب منذ زمن بعيد، ولم ولن تتخلى مصر عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وإحياء القضية من أجل إحلال السلام الذي هو نهج مصر على مدار تاريخها.