شكرا لقرائتكم خبر عن مُطالبات بتشكيل لجنة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلى أمام برلمانات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتقادات حادة للمجتمع الدولي الذي يقف موقف الصامت إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني، وسط مطالبات بتشكيل لجنة برلمانية دبلوماسية لكشف وفضح الجرائم الاسرائيلية أمام برلمانات العالم.

من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن القضية الفلسطينية لن تموت أبداً طالما فيها ومعها الشعب المصري، فهي في قلب كل مصري، وباقية رغم كيد "الصهيوني" ، قائلاً: سيظل أكتوبر شهر الانتصارات، فلسطين لن تزول أبدا، وباقية طالما فينا نفس".

وانتقدت البرلمانية، موقف الجهات الدولية من الانتهاكات التي ترتكب حيال الشعب الفلسطيني، بقولها :" أين هي حقوق الانسان، وتسفك دماء الأطفال والنساء الحوامل في الأرض .. أين هي وسيارات الإسعاف يتم تدميرها ..أين هم المتشدق باسم حقوق الإنسان، أمام الإبادة الجماعية التي تحدث، في الوقت الذي يكون هناك مظلمة واحدة تقف جميع التمويلات".

ووجهت البرلمانية نداء لهذه الجهات بقولها: "اتركوا مصر كي تدافع عن حق الفلسطينيين .. اتركوا الحقوق لأهلها، فمصر باقية وفلسطين باقية، وتحية إجلال للقيادة التي تكلمت باسم وقلب كل مصري".

كذلك انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، قائلاً: "الجرائم التي ترتكبها عصابات الهجانة المسماة زورا وبهتانا جيش الاحتلال ليست بجديدة، لكن المستغرب أن تظل هذه الانتهاكات طوال 76 عاما أمام صمت دولي وتواطؤ إقليمي احيانا، وأحيانا ما تتعرض مصر لهذا التواطؤ".

وقال "داود" إنه رغم ما نشهده من سقوط 2200 مواطن فلسطيني وسط أبشع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، لكننا لا نجد موضع لاتفاقية جنيف أو ما يتشدق به المجتمع الدولي، عندما يكون مستهدف من هذا التشدق نزع أظافر البعض لتحقيق استقرار تلك الدول.

وأضاف "داود" أن فجر 7 أكتوبر كان بمثابة "ملحمة" من مقاتلين خرجوا لكشف الغطاء عن اي صمت أو تواطؤ، وطالب "داود" بتشكيل لجنة برلمانية دبلوماسية لكشف وفضح الجرائم الإسرائيلية أمام برلمانات العالم".