شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يهنئ أميرة أبو شقة بمناسبة فوزها بميدالتين ذهبيتين وتأهلها لأولمبياد فرنسا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة أميرة أبو شقة بمناسبة فوزها بميداليتين ذهبيتين خلال بطولة إفريقيا للرماية التى أقيمت بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك هنأها بمناسبة تأهلها للمشاركة فى أولمبياد فرنسا 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وداعب رئيس مجلس النواب النائبة أميرة أبو شقة قائلا:" حزب الوفد متألق النهارده "، كما تمنى لها التوفيق والنجاح فى الأولمبياد، قائلا:" سنفتقدك خلال فترة الأولمبياد لكننا نتمنى أن تحققى مركز متقدم فى هذه البطولة"، ودعا لها بالتوفيق والسداد.

من جانبها قالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إنها تفتخر بأن تكون سندا لبلدها فى المحافل الدولية وترفع علم مصر، كما تفتخر بأن تكون سببا فى أن يستمع الجميع للنشيد الوطنى فى مسابقات عالمية، مؤكدة أن النجاحات التى تحققها تأتى انعكاسا لما وصلت إليه المرأة المصرية وتمكينها فى مختلف المجالات متابعة:" أفتخر بكونى بطلة مصرية ونائبة وبإذن الله هرجعلكم بالميدالية".