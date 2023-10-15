شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لطلاب وطالبات إحدى المدارس داخل مجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، استقبل المجلس -اليوم- عدداً من الطلاب والطالبات من مدرسة ايليت الدولية، حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة للمجلس، للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.