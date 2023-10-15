مستشار الأمن القومي الأميركي: لا يمكن استبعاد أن تختار إيران الانخراط بشكل مباشر بطريقة ما بالحرب

اشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الى انه "لا يمكن استبعاد أن تختار إيران الانخراط بشكل مباشر بطريقة ما، وليست لدينا معلومات بأن التهديد على الأرض مختلف اليوم وهناك خطر من تصاعد الصراع".
واوضح سوليفان لشبكة "سي بي إس"، "قلقون بشأن القوات التي تعمل بالوكالة وحزب الله اللبناني وإيران"، ولفت الى ان "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تفعل كل ما في وسعها للتأكد من عدم تصعيد الصراع واحتوائه في غزة".
ولفت الى اننا "نركز على إخراج الناس من غزة إلى مناطق آمنة وليس في شمال غزة أو جنوبها، ونتوقع نشاطا مكثفا مع الكونغرس بشأن حزمة تمويل لأوكرانيا ودعم مستمر لإسرائيل.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.إن.إن"، اعلن إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوه بإعادة تشغيل خطوط المياه في جنوب قطاع غزة.
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