النشرة: العثور على مواطن جثةً هامدة ومصابة بطلق ناري في الرأس داخل فيلا قرب الرحاب في زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بانه عثر منذ قليل على "ع. ط." جثةً هامدة ومصابة بطلق ناري في الرأس داخل فيلا قرب الرحاب في زحلة، وقد حضرت الى المكان القوى الامنية والادلة الجنائية وفتحت تحقيقاً بالحادث.

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