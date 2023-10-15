اطلاق صواريخ من جنوب لبنان والقصف الاسرائيلي يطال خراج بلدة طير حرفا

افادت معلومات عن اطلاق صواريخ من جنوب لبنان واستهداف الجليل الغربي بأكثر من 10 صواريخ. ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى سقوط قذائف صاروخية في مدينة نهاريا الساحلية المتاخمة لرأس الناقورة. بالمقابل، توسعت دائرة القصف الاسرائيلي ليطال خراج بلدة طير حرفا.

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