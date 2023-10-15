اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بان "إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية مع لبنان". توجه غالانت لحزب الله بالقول: "إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضاً، وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الاسرائيلي: إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.