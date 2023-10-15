عدل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي القرار السابق المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية، وحصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماما للحدود الجنوبية الدولية دون سواها. على ان تستأنف الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة .
ودعا المواطنين إلى متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم لمتابعة التطورات، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية: حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الواقعة في القرى الملاصقة تماما للحدود الجنوبية دون سواها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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