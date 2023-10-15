"حماس": لا صحة للأنباء عن مقتل زوجة وأبناء المتحدث الرسمي باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن "لا صحة للأنباء عن استشهاد زوجة وأبناء المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة".
وذكر الرشق، أنّ "الذي استشهد هو زوجة وأبناء الأخ العزيز أحمد سمير قنيطة (أبو عبيدة) رحمهم الله جميعاً. ويبدو أن تشابه الكنية أوقع البعض بهذا الخطأ.
وكان قد تم تداول، في وقت سابق من اليوم، خبر مقتل زوجة وأبناء المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام أبو عبيدة بقصف إسرائيلي على منزلهم
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