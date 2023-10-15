ياسين والجراح زارا المفتي الغزاوي وبوشكيان: التحية الى اهلنا الصامدين في غزة وجنوب لبنان

زار منسق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، ورئيس بلدية المرج البقاعية منور الجراح سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي في أزهر البقاع حيث جرى عرض "للاوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الاسرائيلي على قرى في جنوب لبنان، والخطة الممنهجة لالة القتل الاسرائيلية التي تدمر غزة بوحشية غير مسبوقة وتسعى الى تهجير الشعب الفلسطيني وكسر أرادته".

وأكد المجتمعون، على "جهوزية قرى البقاع للمساعدة لوجستيا، اضافة الى جهوزية الدفاع المدني وفرقه ومؤسسات الازهر لتقديم ما يلزم لدعم صمود الاهالي في قرى الجنوب وفي غزة الصامدة".

كما زار ياسين والجراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان في دارته حيث جرى بحث الاوضاع العامة واوضاع البقاع الذي يعاني ما يعانيه جراء الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم ومنها قضية النزوح السوري وآليات التخفيف من وطأته وانعكاساته على الاهالي في البقاع اضافة الى استعراض بعض المشاكل التي ظهرت في الآونة الاخيرة وكيفية معالجتها.