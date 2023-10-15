عون وباسيل زارا دير القلعة – بيت مري في ذكرى 13 تشرين

زار الرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، دير القلعة في بيت مري حيث وضعا أكاليل من الغار على نية الأبوين سليمان ابي خليل والبير شرفان الذين فقدا في ١٣ تشرين.

استقبلهما رئيس دير القلعة الأب بشارة إيليا والآباء شربل ابو عبود وبطرس عازار، بعدها انتقل الجميع الى كنيسة الدير حيث أقيمت الصلاة لراحة أنفس "شهداء ١٣ تشرين"، قام بعدها عون وباسيل بالتوقيع على سجل الدير.

رافق عون وباسيل في الزيارة الوزير السابق بيار رفول، السيدة ناديا الشامي، السيدة شانتال باسيل والسيدتان ميراي عون هاشم وكلودين عون اضافة الى نائب رئيس “التيار” للشؤون الادارية غسان خوري.