شكرا لقرائتكم خبر عن روما تنتقد حظر التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأحد، حظر عدّة تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

وقال لراديو «ار تي ال 102.5»، «فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر التظاهرات في بلد ديمقراطي عندما لا تكون تظاهرات عنيفة لا يبدو لي عادلاً، إذا لم يكن هناك مؤشر إلى أن التظاهرات يمكن أن تتدهور».

وأشار تاياني الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء أيضاً، إلى أنّ «احتجاجات سلمية تجري في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر التزاماً بالدفاع عن الإسرائيليين، بما في ذلك عبر وجود قوة بحرية لها (في شرق المتوسط)، كما نُظّمت احتجاجات في المملكة المتحدة».

واضاف «عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة، فهذه قضية أخرى، وعندما تكون هناك تهديدات أمنية، فهذه قضية أخرى».

وأمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس، بحظر «التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بذريعة أنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».