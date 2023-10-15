شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يؤكد احتجاز 126 رهينة لدى «حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

أكد الجيش الإسرائيلي الأحد، أن حركة حماس احتجزت 126 رهينة خلال هجومها المباغت الذي شنته على محيط غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت، إنه تم «تأكيد» احتجاز 126 رهينة، مشيراً إلى أن هذا الرقم أعلى مما أعلنه السبت عندما قال إن هناك 120 رهينة.

وكانت إسرائيل قدرت عدد الأسرى لدى حماس بـ 150، وذلك قبل أن تعثر السبت، على جثث في مواقع هاجمتها حماس قرب الحدود، بدون أن تحدد عددها.

وأشار مسؤولون إلى احتمال ارتفاع هذا العدد في الأيام المقبلة.

من جهتها، قالت حركة حماس إن 22 رهينة لديها قضوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

وقال هيخت إن 286 جندياً إسرائيلياً قتل حتى الآن في العمليات العسكرية الجارية.

وقُتل أكثر من 1300 شخص معظمهم من المدنيين في إسرائيل منذ بدء العملية التي شكّلت صدمة للإسرائيليين.

وقتل أكثر من 2300 شخص بينهم أكثر من 700 طفل في قطاع غزة وجرح أكثر من 9000، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.