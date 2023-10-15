شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: إسرائيل تعيد تشغيل خطوط مياه في جنوب غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي.إن.إن»، الأحد: إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوه بإعادة تشغيل خطوط المياه في جنوب قطاع غزة. وأوضح سوليفان في حديثه أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوه بهذه التطورات خلال الساعة الماضية.

وتواصل إسرائيل استعداداتها لاجتياح بري وشيك لقطاع غزة، فيما أعلنت الأمم المتحدة نزوح مليون فلسطيني عن منازلهم في القطاع.

وتردّ إسرائيل على الهجوم الذي نفذته في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة، بقصف مكثف لهذه المنطقة، بينما تواصل حماس إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. واستحالت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة أن مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم خلال الأسبوع الأول من التصعيد.