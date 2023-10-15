شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 16 عملية هجرة غير شرعية شرق تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبط حرس الحدود البحري التونسي شرق الجمهورية التونسية 16 عملية هجرة غير شرعية، انطلاقاً من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من البحر المتوسط.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه تم خلال العملية إيقاف 45 مهاجراً غير شرعي، وحجز عدد من مراكب الصيد التي استعملت في العمليات، إضافةً لحجز مبالغ مالية كبيرة بحوزة الموقوفين الذين تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الهجرة إلى أوروبا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الشهر الماضي، إن نحو 186 ألف مهاجر وصلوا بالفعل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام.

وقالت روفن مينيكديويلا، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك في خطابها بمجلس الأمن الدولي، إنه جرى تسجيل نحو 130 ألف شخص في إيطاليا، بزيادة قدرها 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.