شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 و167 مفقودون جراء غرق قارب في الكونجو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول محلي في جمهورية الكونجو الديمقراطية لرويترز اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم غرقا بينما 167 في عداد المفقودين بعد غرق قارب في نهر الكونجو شمال غرب البلاد في وقت متأخر يوم الجمعة.

وذكر ديدييه مبولا وزير الصحة في الإقليم الاستوائي إنه تم إنقاذ 189 شخصا وإن البحث ما يزال جاريا.

وأضاف مبولا "وفقا للأرقام المتوفرة حتى الآن لدى الحكومة الإقليمية، جرى انتشال 30 جثة وما يزال 167 في عداد المفقودين".

المياه الكونجولية

وتتكرر حوادث القوارب المميتة في المياه الكونجولية، حيث يتم تحميل السفن في كثير من الأحيان بما يتجاوز طاقتها.

ويوجد في البلاد عدد قليل من الطرق المعبدة عبر أراضيها الحرجية الشاسعة، والسفر عبر النهر أمر شائع.

القدرة الاستيعابية

وذكر مبولا أن القارب محلي الصنع الذي غرق بالقرب من بلدة مبانداكا كان يحمل أكثر من قدرته الاستيعابية، إذ كان على متنه 300 شخص وكان يبحر ليلا.

وأردف "أعتقد أن عدد القتلى قد يزداد لأننا انتشلنا للتو الجثة رقم 30".