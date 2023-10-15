شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب مدينة أهواز في إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت مدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربى إيران، اليوم الأحد، إلى زلزال بلغت قوته 5,3 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد وقع هذا الحادث عصر اليوم الأحد وشعر بارتداداته أهالي أكثر المناطق في محافظة أهواز نظرا لقوته، بحسب وكالة أنباء (إرنا).

زلزال إيران

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب.