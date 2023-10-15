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زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب مدينة أهواز في إيران

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د ب أ- أهواز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تعرضت مدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربى إيران، اليوم الأحد، إلى زلزال بلغت قوته 5,3 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد وقع هذا الحادث عصر اليوم الأحد وشعر بارتداداته أهالي أكثر المناطق في محافظة أهواز نظرا لقوته، بحسب وكالة أنباء (إرنا).

زلزال إيران

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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