شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرض العربية خط أحمر".. 7 رسائل تاريخية لمجلس النواب بشأن أحداث غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، دعم القضية الفلسطينية، كما ثمن النواب موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضمنت الجلسة العامة 7 رسائل تاريخية موجه للمجتمع الدولي ومعبرة أيضا عن موقف المصري الشعب مما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وألقي هذه الرسائل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وجاءت كالتالي:

1: القضيةَ الفلسطينيةَ كانتْ ومازالتْ قضيةَ مصر.

2: كفاحَ الشعبِ الفلسطينيِ في مواجهةِ قواتِ الاحتلالِ هوَ حقٌ مشروعٌ كفلتهُ أحكامُ القانونِ الدولي.

3: ما يحدثُ الآنَ كاشفٌ عنْ فشلِ محاولاتِ البعضِ لتذويبِ هُويةِ الشعبِ الفلسطينيِ،

4:حلِ الدولتينِ، وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ على حدودِ يونيو 1967 ، وعاصمتُها القدسُ الشرقية هو الحل الأمثل.

5: حصارَ قطاعِ غزة أمرٌ محظورٌ بموجبِ القوانينِ الدولية، ويتنافى مع الأعرافِ الإنسانيةِ، ويُعرضُ حياةَ أكثرِ منْ مليونِ فلسطينيٍ وأُسرِهم إلى الخطرِ.

6: موقفَ رئيس جمهوريةِ مصرَ العربيةِ الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاهَ أحداث غزة ما هوَ إلا تجسيدٌ لما يدورُ بخلدِ وضميرِ كلِ مواطنٍ مصري؛.

7: لا تهاونَ ولا تفريطَ في أمنِ مصرَ القوميِّ تحت أي ظرف، فحدودُ مصرَ الشرقيةُ خطٌ أحمر.