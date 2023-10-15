كتائب القسام - لبنان تعلن عن قصف مستوطنتي "شلومي" و "نهاريا" ومحيطهما ب20 صاروخًا

اعلنت كتائب القسام - لبنان عن قصف مستوطنتي "شلومي" و "نهاريا" ومحيطهما ب20 صاروخًا رداً على جرائم الجيش الاسرائيلي بحق أهلنا في غزة. وفي السياق، اعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن سقوط 8 إصابات وصفت جراح 4 منها بالخطيرة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.

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