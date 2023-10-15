النشرة: سقوط اجزاء صاروخ في مقر الكتيبة الاندونيسية ولم تعرف اذا كان صاروخا او اجزاء من القبة الحديدية ولا اصابات

افاد مراسل "النشرة" عن سقوط اجزاء في مقر الكتيبة الاندونيسية العاملة في قوات اليونيفيل، ولم تعرف اذا كان صاروخا او اجزاء من القبة الحديدية، ولا اصابات.

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